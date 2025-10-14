Un Mundial más amarillo que nunca

El Villarreal nos ha acostumbrado a tener presencia en las diferentes citas mundialistas desde que en la Copa del Mundo del 2002, disputada en Korea y Japón, confirmase el fichaje del brasileño Belletti. Este próximo verano no va a ser una excepción, más bien todo lo contrario. Y es que si la salud lo permite, el club de La Plana batirá su récord de mundialistas en una cita en al que podría superar la cifra de 10 participantes.

De momento ya hay varias selecciones con el billete en el bolsillo para la próxima cita veraniega que cuentan con presencia amarilla. Es el caso de Canadá con Oliwaseyi y Tajon Buchanan como fijos, así como de Argentina, con Juan Foyth en sus filas como un habitual. Otro tanto sucede con la Marruecos de Illias Akhomach y, más recientemente, con la Ghana de Thomas Partey, quien este fin de semana selló su pasaporte. Igualmente Santiago Mouriño aspira a formar parte de la lista de Uruguay.

Sin clasificación matemática pero sí muy cercana, está España. Y pese a que las lesiones le han apartado en las últimas convocatorias, quien no pierde la esperanza de estar en la lista definitiva es Ayoze Pérez . El canario ha sido un habitual con De la Fuente cuando la salud se lo ha permitido y no pierde dicha esperanza. Así mismo el defensa portugués Renato Veiga, está a punto de sellar la clasificación con los lusos

Junto a todos ellos, Pape Gueye, con Senegal, y Nicolás Pépé, con Costa de Marfil, están a un paso de sellar un boleto que pueden conseguir mañana. A ambos, con sus equipos líderes en su grupo, les vale con puntuar ante Mauritania y Kenia respectivamente en la última jornada para cerrar su pase. Podrían no ser los últimos toda vez que Logan Costa aspira a recuperarse a tiempo de su grave lesión de rodilla para disfrutar de la que puede ser la histórica clasificación de Cabo Verde.

Más lejos les queda la opción a Mikautadze con Georgia y Manor Solomon con Israel. Ambos , terceros de grupo, necesitan una machada en los pocos partidos que les quedan a sus selecciones para entrar en la repesca

Récord de participación

Pau Torres con España | RFEF

En caso de que se cumplan los pronósticos, la cantidad de mundialistas no tendrá precedentes y doblará la de citas anteriores

Así en el Mundial de Alemania 2006, fueron hasta cinco los jugadores que representaron al conjunto de La Plana en la cita planetaria: Marcos Senna (España), Guille Franco (México), Antonio Valencia (Ecuador), y la dupla albiceleste formada por Juan Román Riquelme y Juan Pablo Sorín (Argentina). Una cantidad tope que se ha repetido en diferentes citas.

Otro tanto sucedió en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010: Jozy Altidore (Estados Unidos), Nilmar (Brasil), Giuseppe Rossi (Italia) y Diego Godín (Uruguay), con mención especial para el defensa amarillo Joan Capdevila que levantó el trofeo con la Selección Española por primera vez en su historia.

También en la cita Rusia 2018, fueron un total de cinco "amarillos" los que estuvieron presentes: Cheryshev (Rusia), Rukavina (Serbia) , Bacca (Colombia), Salem (Arabia) y N'Diaye (Senegal), mismo número que en el último mundial de Catar: Pau Torres y Pino con España, Nico Jackson por Senegal y los, a la postre campeones del Mundo, Rulli y Foyth con Argentina