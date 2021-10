Moyano: "Tengo un sentimiento de deuda con el club"

Moyano , que la pasada campaña vivió como traumático el descenso, ha regresado esta temporada con un objetivo muy claro como es el retorno al fútbol profesional: "El descenso me dejó un sentimiento de deuda , fue una temporada muy dura y fue muy triste, eso me hizo decantarme por volver. No soy el que vieron seis o siete partidos ,y con tiempo y preparación daré una mejor versión. Veo todas las opciones de subir".

De la misma forma se muestra convencido que le equipo está trabajando en la dirección adecuada: "no tenemos ningún tipo de dudas de como se está trabajando y donde podemos llegar. Tenemos un amplio margen de mejoría por delante. Pero había que evitar que hubiese dudas en el entorno y para eso había que ganar de forma contundente, y no solo con el resultado si no también con el juego".

Tras un verano difícil y sin una pretemporada al uso, Moyano comienza a estar cerca de su estado de forma idóneo: "Era cuestión de tiempo y del físico. No llegué en malas condiciones pero no eran las mejores tras no hacer pretemporada normal. El técnico lo sabía, y poco a poco estoy mejor. Completé 90 minutos y tuve buenas sensaciones para seguir creciendo. Soy veterano pero con ganas de mejorar y crecer"

Escucha la entrevista completa del futbolista albinegro