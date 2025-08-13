Mouriño: "Puedo cumplir como lateral que es donde me quiere Marcelino"

Santiago Mouriño ha sido presentado en la mañana de este miércoles como nuevo futbolista del Villarreal, El defensa uruguayo, que llega procedente del Atlético de Madrid tras jugar cedido en el Alavés, ya ha debutado en pretemporada con el equipo amarillo, con el que ha dejado muy buenas sensaciones.

El zaguero charrúa, pese a haber jugado habitualmente de central en el pasado, apunta a ser el encargado de cubrir la banda derecha de la defensa amarilla, función que el propio futbolista confirmaba que le ha encomendado Marcelino: "Me siento más cómodo de central porque vengo jugando en esa posición casi dos años y con más continuidad. Pero hablé con Marcelino y se que la intención es ponerme de lateral. Cero que puedo cumplir ese rol y ayudar al equipo"

Un puesto en el que sabe que durante las últimas temporadas el gran referente de los amarillos han sido Juan Foyth, quien puede ser un buen espejo en el que mirarse para el futuro: "Ni hablar de Foyth, sólo decir que es campeón del mundo ya dice quien es como jugador. Pero creo que puedo adaptarme, hacer mi trabajo. Por mis duelos y mi velocidad creo que puedo hacerlo, aunque lleva un tiempo de adaptación. Es lo más fuerte que tengo, pero en los otros aspectos no soy un mal jugador. Es un poco diferente porque son duelos constantes con los extremos"

Mouriño, que dejó inmejorables sensaciones en el duelo más exigente de la pretemporada disputado en el Emirates Stadium ante el Arsenal, aseguró que la llamada del Villarreal le provocó una enorme ilusión: "Cuando me llamaron a los dos o tres días ya estaba por acá. Fue una decisión rápida, lo que es el Villarreal, jugando Champions, es un orgullo. Quiero devolver la confianza que me han dado. Vamos a dejar todo cada partido, empezando por el viernes, para dejar al club en los más alto"

La ilusión del Mundial

Santiago Mouriño con Uruguay | Agencia EFE

Como para la gran mayoría de futbolistas que están en la órbita de su selección nacional, esta es una temporada especial por la disputa del Mundial de Estados Unidos al final de la misma. En el caso de Mouriño no es una excepción y aspira a gozar de continuidad suficiente para poder ganarse un puesto de cara a la cita mundialista: "Lo primero es lo grupal, estar lo más alto posible , peleando los primeros puesto. En lo individual quiero jugar, viene una temporada de Mundial y eso me ayudaría a estar con Uruguay", dijo