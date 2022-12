Morlanes: "La Copa es muy complicada"

"Todos sabemos de la dificultad de estos partidos, aunque no lo parezca, estas eliminatorias a un partido, son muy complicadas, y suelen ser siempre partidos que te exigen muchísimo", indicó.



"La Copa es muy complicada. Solo los que estamos en esto, sabemos de la dificultad que tienen los partidos de Copa del Rey un partido. Tú ves los resultados de los demás equipos y te das cuenta de lo difícil que es. Tenemos experiencias de otros años, al final vemos como son partidos muy complicados y el que los equipos locales tienen esa ventaja que intentan aprovechar", prosiguió.



Morlanes se congratuló de haber sacado adelante la eliminatoria y admitió que les afectó el estado del terreno de juego y el buen juego defensivo del rival.



"En el fútbol de hoy en día, los equipos están muy bien trabajados, la gente trabaja mucho y se prepara bien físicamente. Por ello, cuando un equipo se encierra muy atrás, no es nada fácil. Sabemos que debemos seguir trabajando ese tipo de situaciones, este partido nos ha servido para ello y debemos seguir en esta línea", argumentó.



Morlanes, que ha sido titular en seis de los últimos diez partidos, señaló al respecto que "trato de aprovechar cuando se me da la oportunidad, sabemos el nivel que hay en el vestuario, por lo que con toda la humildad del mundo trabajo para hacer las cosas lo mejor posible".



"El míster nos da la libertad de poder jugar y de tener mucho contacto con el balón. Es una idea de juego que a mí me favorece, por lo que intento aprovechar las oportunidades que tengo", concluyó.