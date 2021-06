Montesinos devolverá los abonos y fichará un director deportivo

Errores y fichaje de Garrido

Montesinos se refirió a los errores cometidos esta temporada, como el fichaje de Juan Carlos Garrido: "Con Cano no estábamos siendo suficientemente competitivos y tomamos la decisión de fichar a Juan Carlos Garrido. Hubo momentos en que vimos otro equipo, competitivo, entregado y dejándose el alma, pero al final no llegó a funcionar. Admitimos los errores que han conllevado el descenso, muy duro y muy sufrido para mí como presidente y como aficionado. He tenido mi duelo. He sufrido como el que más".

Director deportivo

De la misma forma, y como principal novedad en el organigrama para a próxima temporada, anunció la llegada de un director deportivo. Un cargo que no supondrá la marcha de Ángel Dealbert: “Estoy convencido de que este nombramiento va a ser un acierto para los cimientos que vamos construyendo para tener un equipo que opte al ascenso”.

Devolución abonos

"El CD Castellón no regala abonos. Los aficionados se sienten orgullosos de su club independientemente de la categoría de su club. Es una afición única y todos queremos estar lo más alto posible, pero eso no quita que en el trayecto ocurran cosas. Incluso los mejores no ganan siempre. Es justo devolver el importe de los abonos".

Rubén Díez y Pablo Hernández

Montesinos puso sobre la mesa los nombres de Pablo Hernández y Rubén Díez, el futbolista más destacado esta temporada: "El director deportivo será quien decida si un jugador es bueno o no para el proyecto y si se adapta a nuestro presupuesto. Por ejemplo, Rubén Díez es otro jugador importantísimo, que todavía es jugador nuestro, pero no sé lo que pasará. Estaríamos encantados de que Pablo Hernández vistiera la albinegra, pero estudiaríamos el encaje, aunque yo sí estaría encantado"