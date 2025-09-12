Mikautadze: "Pires me habló muy bien del Villarreal"

El Villarreal ha invertido más de 100 millones de euros en el que se ha cerrado como mercado más potente de su historia. Cifras sin precedentes en el club de La Plana y que en palabras de su consejero delegado, Fernando Roig, “no va a ser lo habitual” en el futuro. Este jueves la entidad vila-realense presentó a Tani Oliwaseyi, Arnau Tenas, Manor Solomon y Georges Mikautadze, este último como refuerzo estelar

Mikautadze

Mikautadze | Villarreal CF

Sin presión por su precio: “Sé que soy el jugador con valor de mercado más alto, pero me gusta conseguir cosas grandes y espero que valga la pena. Tengo mucha expectación por esta temporada. Siempre he dado los mejor de mí y eso quiero hacer ahora”

Equipo en el que triunfan los delanteros: “Conozco bien los delanteros que han pasado por Villarreal. He hablado con Robert Pires antes de venir y me ha hablado muy bien de este club. Me ha dicho que es muy familiar y piensa que voy a explotar aquí. Espero dar el mismo rendimiento que ellos han dado. Creo que por mis características me puedo adaptar bien a este juego”

Georgianos en la liga: “Era un sueño de pequeño jugar en la liga española. Mamardashvili ya ha estado en un club cercano y en un futuro vendrán más jugadores georgianos y ojalá que puedan seguir nuestro camino”

Preparado ya para jugar en Madrid: “Creo que sí que estoy ya física y mentalmente preparado, aunque todavía no conozco a todos los compañeros. Y que mejor que hacerlo en un gran partido ante el Atlético de Madrid”

Tani Oluwaseyi

Oluwaseyi en su preentación | Villarreal CF

Su llegada a la liga: “Antes de irme con la selección pasé unos días con el equipo y eso me fue muy bien, también pude jugar en Vigo. Pero sé que todo irá poco a poco, no tan rápido. Tengo ganas de jugar en esta liga. Es un reto excitante jugar en el Villarreal, me gustan los desafíos y quiero jugar al nivel más alto. Sé lo que puedo ofrecer en Liga y en Champions"

Importancia de que esté Buchanan: “Fue muy importante, es alguien con el que es fácil llevarse bien. Hablamos varias veces antes de firmar y me dijo que él está muy contento aquí. Por eso decidió volver tras su cesión . También el técnico de la selección me dijo que sería bueno para mí jugar en el Villarreal”

Número de goles: “Pensar en eso es una presión innecesaria. Lo importante es jugar buen cuando no marque, cumplir mi papel en el campo y ayudar al equipo. Ser el mejor jugador que pueda ser”

Manor Solomon

Manor Solomon | Villarreal CF

Qué puede ofrecer al equipo: “El fichaje se dio al final del mercado, algo que ya no esperaba aunque es verdad que sabía del interés del Villarreal en mí. Tengo ganas de empezar. Creo que puedo ofrecer mi calidad, velocidad y regate. Puedo ayudar con goles y asistencias. Ojalá pueda dar algo diferente que el equipo no tenga

El martes ante su Tottenham: “ Es algo muy loco porque hace pocos días yo jugaba en el Tottenham y el próximo martes jugaré contra ellos. Pero hoy en día el fútbol funciona así. La verdad es que estoy contento de estar aquí porque es un gran desafío para mí como lo es para el equipo en la Champions. Llevo sólo un par de días pero veo que hay un gran equipo. Ojalá podamos empezar bien la Champion con una victoria ante el Tottenham”

Volver a jugar la Champions: “Cada liga es diferente, pero esta es una de las mejores ligas del mundo. Siempre veía sus partidos, tanto del Villarreal como de los otros grandes equipos. Puedo encajar en este estilo. He jugado la Champions con el Donets y ya echo de menos la sensación de volver a jugarla. Cualquier niño soñaba con jugarla”

Manifestaciones contra Israel en La Vuelta: “ No he visto nada, sé que hay manifestaciones en España pero estoy aquí para jugar a fútbol, no para hablar de política. Soy Israelí y estoy orgulloso de serlo pero he venido a jugar a fútbol”

Arnau Tenas

Arnau Tenas | Villarreal CF

Competencia bajo palos: “La competencia es buena y es sana. Hay que fijarse en los puntos fuertes de los compañeros. El grupo es magnífico. Llevo dos semanas y todos tratamos de aprender de todos. Por mi parte es una competencia sana desde el primer día. desde pequeño me gustan los retos, no me gustan las cosas fáciles”

Cambio del PSG al Villarreal: “Es todo muy tranquilo, me siento súper cómodo. Me han ayudado mucho desde el primer día. El club es muy familiar y eso me gusta mucho. Tengo ganas de ser importante y me voy a dejar la piel por este gran club”