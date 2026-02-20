Mikautadze ya lidera el ataque del Villarreal

George Mikautadze llegó este verano al Villarreal con la vitola de estrella y con el cartel de ser el fichaje más caro en la historia del club de La Plana. Y pese a que su adaptación ha necesitado de varios meses donde ha ido mostrando su calidad a cuentagotas, por fin se ha destapado en La Cerámica como el gran jugador que es.

Ante el Levante un tanto del internacional georgiano sirvió para que su equipo firmara tres puntos que pueden valer su peso en oro a final de temporada si, finalmente, los amarillos consiguen su objetivo de regresar a la Liga de Campeones. Un gol más para confirmar su gran momento de forma y volver a ver puerta por tercera jornada consecutiva. Y es que, ahora sí, el ex del Lyon pasa por ser la referencia ofensiva de los amarillos y el futbolista por el que le club de La Plana realizó un apuesta de 30 millones de euros.

Desde que comenzara el 2026, Mikautadze ha anotado ya cinco goles, lo que le convierte en uno de los mejores delanteros de La Liga en estos dos primeros meses de año. Lo hizo en las victorias ante Elche, Alavés y RCD Espanyol, así como en la derrota en Getafe antes de demostrar su olfato de nuevo en el Ciutat ante el Levante.

Con un total de siete tantos en el campeonato liguero, el georgiano se sitúa por detrás de Moleiro, como el segundo mejor anotador de los amarillos esta temporada y como uno de lo arietes más resolutivos de Europa en este 2026.