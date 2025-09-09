Mikataudze apunta a debutar en el Metropolitano

George Mikautadze ya trabaja a pleno rendimiento en el Villarreal. Tras jugar este fin de semana con su selección (con la que anotó el tercer gol en la goleada ante Bulgaria por tres goles a cero), el delantero ya suma dos sesiones de trabajo a las órdenes de Marcelino y, dados los problemas del equipo amarillo en el ataque , se presenta como una opción más que valida para ser ya titular este próximo fin de semana.

El futbolista, si no ha contratiempos físicos que lo impidan, completará una semana entera de trabajo antes del partido que los castellonenses disputarán el próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético. Tiempo suficiente para que Marcelino decida apostar por él ya desde el inicio, máxima dado el estado físico de varios de sus atacantes.

Cabe recordar que la marcha de Etta Eyong al Levante propicia que el técnico asturiano deba apostar por una dupla nueva para este próxima jornada, y que dos de sus atacantes, como es el caso de Gerard Moreno y de Ayoze Pérez, todavía no están al 100% y no parece que vayan a salir de inicio. Dado que la otra opción de delantero puro, Tani Oliwaseyi, a penas ha podido trabajar con el equipo al estar con sus selección, las opciones del georgiano se multiplican para ser uno de los dos elegidos.

Mikautadze, que llega rodado tras haber jugado las dos primeras jornadas de la liga francesa y haber anotado ya un gol con el Olympique, ha sido la gran apuesta amarilla en este mercado. No en vano el suyo fue un fichaje sin precedentes en el club de La Plana tras el pago de 30 millones de euros al Olympique de Lyon. Con su llegada se espera que se erija en uno de los referentes del juego ofensivo del equipo amarillo y, todo hace indicar, que podría hacerlo desde esta misma jornada