Encuesta Take Kubo

¿Merece más minutos Kubo en el Villarreal?

La temporada de Take Kubo y su influencia mediática, no está pasando desapercibida en el Villarreal. El japonés no está contando con el protagonismo que de él se esperaba tras el revuelo que se vivió con su fichaje por el conjunto amarillo. Por ello , te preguntamos. ¿Merece más minutos Kubo de los que le está otorgando Unai Emery en el Villarreal? Vota aquí y danos tu opinión.