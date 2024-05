Mendunjanin pone punto y final a su carrera

Era un secreto a voces, una noticia que flotaba en el ambiente desde que el Castellón anunciara a última hora del jueves que Haris Mendunjanin había decidido convocar una rueda de prensa con el fin de dar explicaciones sobre su futuro. Y a sus 38 años la posibilidad de que anunciase su retirada del fútbol en activo tomaba cuerpo

Finalmente así ha sido y Haris Medunjanin ha confirmado su adiós este mediodía en una comparecencia que ha tenido lugar en Castalia. Acompañado por el grueso de sus compañeros del plantel albinegro , ha anunciado que el del domingo ante el Depor ser su "último partido. Lo he pensado mucho , he jugado menos en esta segunda vuelta por molestias. Vine con el objetivo de subir y me coy con el objetivo cumplido. Ya no puedo más y me retiro"

Cuestionado por su futuro, no ha cerrado la puerta a la posibilidad de continuar ligado al club como ayudante de Dick Schreuder: "No lo sé todavía, el club quiere hablar conmigo. Nunca se sabe pero me gusta estar ayudando en el campo a los jugadores. Me gustaría seguir aquí y ayudar al equipo. Me siento como en casa"

Una exitosa trayectoria

El talentoso futbolista bosnio ha tenido una larga trayectoria en el mundo del fútbol. Empezó su carrera en 2006 en el AZ Alkmaar y hoy concluye con el broche de lograr el ascenso a LaLiga Hypermotion con el CD Castellón.

Tras sus primeros pasos en el fútbol neerlandés, tanto en el AZ Alkmaar como en el Sparta de Rotterdam, firmó por el Valladolid, donde compitió por primera vez en LaLiga. Posteriormente, pasó por el Maccabi de Tel Aviv y el Gaziantepspor turco antes de retornar al fútbol español, donde defendió los colores del Deportivo de la Coruña. Tras una campaña en el combinado gallego regresó al Maccabi de Tel Aviv, para más adelante dar el salto a Estados Unidos.

En la MLS compitió tres campañas en el Philadelphia Union y otras tres en Cincinnati. En la 22/23 volvió a Europa donde ayudó al PEC Zwolle a conseguir el ascenso a la Eredivisie y ha acabado cerrando su trayectoria como jugador en el CD Castellón.

En su carrera como futbolista ha disputado 559 partidos, marcado 72 goles y repartido 72 asistencias. Esta última campaña en el Castellón ha jugado 32 partidos en los que ha marcado nueve goles y asistido en otros seis, siendo un jugador capital para lograr el ascenso.

Medunjanin también ha representado a su país desde 2010 hasta 2018 fue una pieza importante para la selección de Bosnia y Herzegovina, habiendo disputado 60 partidos y anotado nueve goles