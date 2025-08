Mellot: "Si atacamos y defendemos juntos, será difícil ganarnos"

Jérémy Mellot, jugador del CD Castellón atiende a Onda Cero tras sus primeras semanas de albinegro. Procedente del Tenerife, el lateral francés se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa en su carrera: "Estoy muy contento de estar con este equipo, con este grupo también, y la verdad es que por el momento todo bien", ha afirmado.

El francés ha reconocido en esta emisora que la forma de trabajar del cuerpo técnico del Castellón es diferente a la que conocía en Tenerife, pero ha asegurado sentirse cómodo con la propuesta: "Es una idea de trabajar muy diferente con este míster, pero me gusta también, y espero que vaya todo bien y pueda ser una temporada muy bonita para todo el mundo".

Mellot ya conocía al Castellón por enfrentarse a él la temporada pasada y no ha dudado en elogiar su estilo: "Creo que el Castellón es el equipo que juega de la mejor manera posible, con una presión muy intensa, porque todos los jugadores corren mucho y siempre están por delante".

Sobre su rol en el campo, ha sido claro: "Me gusta atacar, pero mi primera idea es defender bien y después atacar. No se puede atacar bien si no defendemos bien". También destacó la importancia del equilibrio en el equipo: "Si atacamos y defendemos todos juntos, pienso que este año será complicado ganarle al Castellón".