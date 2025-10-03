Marcelino: "Superar ahora al Madrid sería un hecho puntual"

El Villarreal llega a Madrid dispuesto a prolongar su buena racha de resultados, aunque Marcelino es consciente de que deberán hacer un partido perfecto para superar a los blancos. El técnico considera anecdótico el poder superar a los blancos en la tabla a estas alturas de campeonato y asegura que serán más peligrosos tras su derrota ante el Atlético. El técnico amarillo igualará a Manuel Pellegrini como entrenador con más partidos oficiales en el Villarreal.

Superar al Madrid en la tabla, anecdótico: “Sería un hecho puntual, no le damos mucha importancia. Después de estas primeras siete jornadas, estamos en una dinámica buena y tenemos 16 puntos. Jugamos ante un grandísimo rival, candidato a ganar todos los títulos y todos los partidos que juega, aunque viene de una dolorosa derrota, lo que les hace más peligrosos. Estamos ilusionados, el equipo está bien y demuestra competir a un gran nivel contra grandes equipos".

El Madrid es más peligroso tras derrota: "El resultado ante el Atlético les hace doblemente peligrosos, por ser ante el eterno rival y por el resultado que se dio. Cuando están a su máximo nivel, es difícil pararlos. Si empezamos muy bien, sí que les puede surgir su inseguridad, pero como tienen tantísimos recursos, saben que en cualquier momento pueden darle la vuelta. Debemos ir con la creencia de que podemos crearles problemas, obligarles a defender cerca de su área porque pasar el partido completo defendiendo es acabar muriendo en la orilla. Habrá que proponer y defender de forma solidaria todos juntos cuando toque ".

Llegan tras un gran esfuerzo en Champions: "Venimos de un grandísimo esfuerzo, a ver cómo nos recuperamos. La Juve nos obligó mucho en cuanto a requerimientos físicos, pero luego descansaremos. Es un partido muy atractivo, aunque adelantarles en la clasificación es secundario. Lo importante es que sumaríamos ya muchos puntos en casa de ganar".

Sobre el momento de Mbappé: "No vamos a preparar nada especial. Sabemos que es un futbolista absolutamente determinante, así lo dice su trayectoria. El año pasado tuvo un periodo de adaptación, pero ahora le ve ágil, rápido y preciso. Habrá que recibir muchas ayudas y proteger nuestra espalda, porque te mata. Pero no solo está él, porque te tienes que centrar en Vinicius, Bellinhgam, Güler… todos con mucha calidad en el último tercio, con mucho talento. Es obvio que habrá que defender muy bien y que si vamos hombre a hombre, tenemos todas las de perder"

Iguala a Pellegrini en partidos oficiales: "Siento muchísima alegría, una satisfacción muy grande. Indica que este cuerpo técnico está a gusto, que los dirigentes también lo están: tenemos una complicidad grande a nivel personal y profesional. Hubo una primera etapa muy exitosa, en un momento muy difícil para el club, pero salió bien. Se separaron los caminos, pero quedó ese poso de que se podían unir. También volvimos en una situación complicada, aunque menos, pero las cosas van bien. Veremos al final de trayecto. Muy contento y agradecido a las personas que me han ayudado a estar tanto tiempo aquí y tan a gusto.

Ganar un título en con el Villarreal: “No he alcanzado todo aquí: ganar un título sería lo máximo, pero es difícil en España, porque hay dos o tres transatlánticos y Europa es Europa. El Villarreal, con momentos excepcionales, solo ha ganado un título, que a la vez es mucho. El año pasado teníamos mucha ilusión en la Copa del Rey y a las primeras nos pegaron un bofetón. Esta temporada tenemos retos importantes y atractivos: las cosas van bien hasta ahora, pero quedan muchísimos meses por delante, esperemos mantener la armonía y motivación: si tenemos ambas virtudes, al final todos estaremos contentos".

Posibles cambios en el Bernabéu: "Veremos. Estamos en el segundo día tras jugar. Nuestra percepción es que estamos bastante bien recuperados y que este tiempo, hasta el sábado a las nueve de la noche, es muy importante. Hicimos uno de los partidos con mayor exigencia física de la temporada, a ver si las piernas y la cabeza se recuperan, porque la Champions tiene una exigencia mayor. Tener una mentalidad positiva te ayuda".