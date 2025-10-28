Marcelino: "No somos un equipo copero"

- Cómo afrontan La Copa: “Es apasionante, pero los datos demuestran que el Villarreal no es un equipo copero. Solo una vez nos tocó jugar unas semifinales contra el Barça, luego ha habido muchas decepciones, alguna duras, como las dos últimas temporadas, de las que fui partícipe. Veremos cuál es la mentalidad, es una incógnita. Queremos ser capaces de mostrar muy buen nivel y respetar al rival, que es respetarnos a nosotros mismos.. Sabemos que puede ser dura con el formato nuevo o se te puede allanar el camino. Respetar al rival, dar el máximo nivel"
- Con jugadores del primer equipo: “Pondremos jugadores del primer equipo casi en su totalidad. Tenemos plantilla amplia. En algunos sitios menos amplia. Venimos en dinámica de jugar cada tres días y no hay que perderla. Hay que darle importancia al partido y al siguiente. El mayor error que podíamos cometer es desconectar. Luego tenemos el partido del Rayo y después dos partidos en tres días complicadísimos que son muy importantes”.
- Motivación para los jugadores: “Si miramos un año atrás, nos eliminó el Pontevedra con justicia porque fueron superiores que nosotros. El año anterior contra Unionistas nos eliminó, aunque en la situación en la que estábamos, fue lo mejor que nos pudo pasar . Ahora no es el caso. Debemos ser nosotros mismos, mostrar nuestro nivel para poder ganar. Jugamos en un campo sintético, pero es de nueva generación y buenas dimensiones”.
- Sobre el rival: “En casa han ganado sus partidos. Para ellos es el partido de la temporada. Ganarlo no es fácil, pero es nuestra obligación y debemos asumirlo. Pero debemos tener la suficiente humildad, esfuerzo y compañerismo para ganar".
- No perder la continuidad: “Perder lo primero es que te deja fuera de una competición. No sé exactamente, pero en ocho partidos podemos jugar una final. Son pocos partidos para llegar a un logro muy importante. Podemos hablar y hablar, pero hay que demostrarlo en el campo que tenemos la voluntad para llegar muy lejos. Pero lo primero es ganar este partido”.
- Cambiar el chip tras el City. “No es sencillo, pero no puede ser una excusa. Es lo que nos toca. En este formato tienes la ventaja de jugar contra equipos de inferior categoría. Debemos aprovecharlo. Tenemos que ganar los partidos y ver si tenemos suerte en los sorteos y sin una gran exigencia te puedes plantar en una final. En una final podríamos competir contra cualquiera. Pero no podemos pensar en eso y sí ganar al Lucena”.
- Once con cambios: “Nuestra intención cada entrenamiento es involucrar a todos en la misma idea. Unos participan más y otros menos por diferentes circunstancias pero a nivel de entrenamiento todos participan igual. Eso nos debe servir de argumento para que no podamos excusarnos en la participación. . Todos los que jugarán mañana han sido ya titulares, salvo Altimira, que Alti ya sabe su situación en el equipo. Y tiene el trato de todos sus compañeros. Tuvo pocos minutos, pero también jugó en el Bernabéu. Si eres un jugador de este actual Villarreal es que tienes capacidad para ser titular”.
- Equipo con margen de mejora: “Me baso en que hemos hecho muchas incorporaciones y como estamos compitiendo cada tres días, entrenamos poco. Los periodos de adaptación y asimilación para lograr todos un buen nivel y automatismos necesitan tiempos. También tenemos muchos jugadores jóvenes y que vienen de fuera y se tienen que adaptar al nueve escenario, al equipo, a la cultura, a las exigencias de tres competiciones. Todo eso nos hace pensar que no hemos visto el máximo rendimiento de todos. En eso nos basamos al decir eso. Somos optimistas. Tenemos buena plantilla, joven y además con muy buena actitud. Bien cohesionada y buenas relaciones humanas entre ellos. El día a día es agradable. Eso te hace pensar que tenemos margen de crecimiento importante. Otras cosa es que luego nos equivoquemos y no tengamos esa mentalidad".
- Sobre la potería: "No me creéis cuando digo que iremos tomando alternativas hasta una fecha que no se concretar en función de diversos temas. No hago responsable a un jugador por una derrota. Queremos tener a todos preparados para jugar. Y siempre habrá alguno descontento. Creo que no va a jugar Luis, pero no sé quien va jugar"