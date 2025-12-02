Marcelino es el "rey" de noviembre en LaLiga

El Villarreal está firmando la mejor temporada liguera de su historia a estas alturas de campeonato y gran parte de dicho mérito recae en la figura de su entrenador, Marcelino García Toral. Tras ganar sus cuatro partido del mes de noviembre, La Liga ha informado en la tarde de este lunes que el asturiano se alza por primera vez esta temporada con el galardón de mejor entrenador del mes tras imponerse en la votación final al argentino Diego Pablo Simeone (Atlético de Madrid) y al alemán Hansi Flick (Barcelona).

Los amarillos han firmado un mes inmaculado en LaLiga tras golear al Rayo en La Cerámica (4-0), imponerse a a domicilio al RCD Espanyol por 0-2, de nuevo como locales al Mallorca (2-1) y redondear su trayectoria con la reciente victoria en Donosti (2-3) ante Real Sociedad . Un pleno de puntos que ha disparado a los castellonenses y les ha asentado en los puestos de Liga de Campeones con una amplia ventaja de ocho puntos sobre el Betis, principal rival de los azulejeros a la hora de conquistar su gran objetivo.

Marcelino, al frente del Villarreal, está firmando el mejor inicio de temporada en la historia del club al sumar 32 de los primeros 42 puntos, cifra nunca antes alcanzada por el club a estas alturas de temporada. Gracias a ello los de La Plana se sitúan en una privilegiada tercera posición, a sólo dos puntos del líder, el FC Barcelona