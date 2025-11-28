Marcelino: "Queremos mantener nuestra privilegiada posición en LaLiga"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García, analizó la actualidad de su equipo en la previa liguera. El asturiano considera que han tenido tiempo suficiente para recuperarse del partido del pasado martes en Dortmund y que la derrota, pese a ser dura, no va pasar factura ni física ni mental. De la misma forma destacó el buen momento en el que llegan tanto la Real como el Villarreal a esta jornada.

Como llegan tras la derrota en Dortmund: “Estamos bien, el partido último ya quedó atrás y nos centramos en un partido que será muy complicado. Un rival que está muy bien tras un inicio dubitativo. Con jugadores de calidad y lo tendremos que afrontar con la convicción de que si lo hacemos a nuestro mejor nivel mantendremos nuestra racha en el campeonato”

Diferencias Champions-Liga: “Llevamos cinco partidos de Champions ante Tottenham, campeón de Europa League, Juventus, el más laureado de Italia, el City, del que hay poco que decir, en Chipre, que fue nuestro gran error, y en Dortmund. Nos quedamos, en una acción dudosa, con 10 en un penalti en contra. Somos conscientes de que jugando a un buen nivel no nos llega: pues tenemos que dar más. Pero no hemos tenido muchos momentos de fortuna. En liga los detalles si que nos caen a favor. No tenemos que dudar de nosotros, hay que potenciar el nivel competitivo que estamos demostrando. Tras trece jornadas estamos a tres puntos de líder y eso quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien”

Puntos necesarios en Champions: “Ya hablé de la Champions. Todo pasa por ganar al Copenaghe en su momento y luego ya veremos. Ahora nos centramos en la liga para conservar nuestro lugar en la tabla”

La Real, mejora: “Nos toca jugar en este momento. Llegan de 11 de 15 puntos, pero nosotros de13 de 15 y tras ganar en campos complicados. Será un partido difícil, pero hemos demostrado capacidad para competir con cualquiera. Y estoy convencido de que lo haremos bien allí”

Desgaste tras la Champions: “Han pasado cinco días, algo que no había sucedido este año. Hemos descansado y no hay excusas. Y queremos volver a jugarla, porque cuanto más la juegas más opciones tienes de ganar en ella. El único ánimo es el de ganar. Ojalá, con matices, juguemos al nivel que jugamos la primera mitad en Dortmund. Hay que tener cuidado con sus transiciones, que son brillantes y eficaces”

Análisis de La Real: “Es un equipo con nuevo técnico, que trató de implantar nuevas ideas. A dos de sus jugadores los conozco muy bien del Valencia y les estoy muy agradecido por su trabajo. Les falta Oyarzabal pero tienen a Kubo, Brais..cuando se asocian te obligan a defender muy bien. Trataremos de tener acierto y llegar lo máximo posible al área . Es un equipo que presiona hacia adelante, con ritmo de juego alto, con buenas transiciones. Alterna en la presión y repliega con velocidad. Son veloces y precisos"