Marcelino pone fin a la sangría defensiva del Villarreal

El Villarreal llega al nuevo parón liguero con las buenas sensaciones que dejó la victoria del pasado fin de semana en cancha del Espanyol (0-2). Los amarillos maquillan de esta forma el desaguisado que protagonizaron días atrás en Chipre, y lo hacen gracias a su buen hacer en el campeonato liguero y a un sólido desempeño defensivo. Y es que en esta faceta, la transformación ha sido radical respecto a lo que ofrecían los amarillos 12 meses atrás

Con tan sólo 10 tantos encajados en las primeras 12 jornadas ligueras, el Villarreal se ha aupado a la cabeza del ranking de equipos menos goleados de la competición. Un privilegio que comparte con el Real Madrid. El Atlético de Madrid y el Alavés les siguen de cerca con un gol más encajado (11) en los mismos partidos .

Precisamente junto a los de Xabi Alonso, los castellonenses son el equipo de la liga que más veces ha "echado el cerrojo" esta temporada, con seis puertas a cero. Eso es, en la mitad de los partidos ligueros disputados esta temporada , lo que da buena cuenta de la fortaleza mostrada hasta la fecha. Como dato, en toda a pasada temporada completa los azulejeros tan sólo "tapiaron" su puerta en siete ocasiones.

De la nada al todo en defensa

La plantilla del Villarreal felicita a Luiz Junior | Villarreal CF

Los números no engañan y, si en algo ha mejorado el Villarreal respecto al que era la pasada temporada, es precisamente en solidez. Tras las mismas jornadas disputadas, y pese a que el arranque de campaña era buena para un equipo que era cuarto en la tabla con 22 puntos, la realidad es que los castellonenses no daban con la tecla defensiva y ya habían encajado 21 goles.

Es cierto que con el paso de las jornadas, Marcelino puede ir corrigiendo los desajustes y ya en la segunda vuelta los amarillos mostraron cifras acordes a un equipo de su condición de la tabla. Esta temporada han dado un paso más y, gracias a los refuerzos y el trabajo realizado desde el cuerpo técnico, los vila-relenses ya basan su éxito en la fiabilidad de su retaguardia.