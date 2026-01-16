Marcelino: "Podemos dar un golpe importante en la pelea por La Champions"

Marcelino ha analizado en la mañana de este miércoles el partido de este sábado en Sevilla ante el Betis (21h). Los amarillos llegan en un gran momento y su técnico insiste en la necesidad de querer estar entre los mejores de la liga para que la plantilla no caiga en la relajación vista la distancia en la tabla con algunos de sus principales rivales

Motivación máxima: "Tenemos que pensar en ganar. Este equipo ha hecho las cosas extraordinariamente bien. Nuestra idea es seguir igual, llevamos 16 puntos fuera de casa y queremos sumar de a tes. Sabemos que vamos a un campo muy complicado, contra un muy buen equipo y un extraordinario entrenador. Lo que nos motiva es vernos arriba, con los equipos más importantes de nuestra liga, que no es poco. Hay que seguir igual, con muchas victorias y solo una derrota en los últimos partidos".

La dificultad de ganar tanto : Ganar es muy difícil, lo vemos incluso en la Copa del Rey, contra rivales de inferior categoría. El Betis es un muy buen equipo, es capaz de ganar a cualquiera, como ha demostrado en las últimas temporadas. Este año confeccionó una plantilla para asaltar la luchar por la Champions. Si no nos mantenemos en esa ambición, solo hay un camino: acercarnos a la comodidad y modificar una actuación extraordinaria. La humildad es determinante para seguir en este gran trabajo, pero debe ser sostenido. Queda la otra mitad de la competición para demostrar que no es sólo una inercia o un momento. Tenemos capacidad y, si no tenemos lesiones y mantenemos la mentalidad, podemos mantener el nivel de juego, porque de puntuación es muy complicado. Hemos perdido y empatado muy poco y hemos ganado mucho. No podemos bajar el nivel competitivo”

Un Betis más directo: “Depende de los jugadores que tengas el campo. Con Isco tiene más posesión, y más si se junta con Fornals o Lo Celso. Si tienes otro tipo de jugadores, puedes modificar ligeramente. Pero con Pellegrini tiene una identidad claras, le gusta tener el balón aunque a veces sea más directo. Con Antony y Abde, son más verticales. Esperamos a un equipo que ataca bien, que contraataca bien y que siempre te genera problemas. Te obliga a acabar las jugadas. Nos va a exigir mucho”

Rival directo durante este periodo: “El año pasado una lucha tremenda con ellos hasta los últimos cinco o seis partidos. Cuando fuimos a jugar allí, si nos ganaban, se nos pasaban en la tabla, pero ganamos, dimos un paso adelante y les dejamos un poco tocados. Nos espera un partido muy complicado, ante un rival con argumentos colectivos e individuales.Certero y preciso en la zona de finalización. Si les ganamos, es otro golpe encima de la mesa y hay que ir con esa mentalidad”.

Mejora de Mikautadze: “Es lógico. Hicimos una renovación amplia de la plantilla, más de lo que preveíamos pero el mercado te obligaa ello. Se tenía que adaptar a una forma de jugar diferente, vivir, idioma, la liga... todo no se puede hacer de hoy para mañana. El lenguaje te ayuda mucho y no se podía comunicar con todos los compañeros. Además, es un chico joven, sin una experiencia dilatada, que lo normal es que en cuanton su adaptación sea mejor, su rendimiento también lo sea. A nivel defensivo, intentamos que un delantero corra lo menos posible: el corría mucho, pero con poca eficacia. Y tiene que estar fresco para atacar. Eso es lo que le pedimos. Está muy bien, tiene grandes cualidades y ojalá siga manteniendo este nivel en la actualidad”.

Irregularidad del Betis: “ Creo que tenemos que mirar las estadísticas en su contexto. Dos de las últimas tres derrotas son contra Madrid y Barça. Lleva más empates que nosotros y nosotros hemos sido capaces de ganar más. Ahí está la diferencia , porque hubo partidos que empataron un pudieron ganar. Son circunstancias, pero es un equipo al que es difícil ganar. Nosotros hemos sumado una barbaridad de puntos. Hay una diferencia de puntuación, pero a nivel de plantilla no las hay anivel de posibilidades . Somos dos equipos bastante igualados. Haber sumado nosotros tantos puntos, exageradamente mucho, puede dar pie a empequeñecer al resto, pero no es así. El Betis tiene un gran valor futbolístico”