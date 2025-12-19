Villarreal CF

Marcelino pide limpiar la mente para recibir la líder

Los amarillos se miden al Barcelona con nueve bajas y tras los palos recientes en Copa y Europa

Víctor Franch

Castellón |

Marcelino Garcia Toral
Marcelino Garcia Toral | Villarreal CF
  • Recuperarse de las derrotas: “Siempre duele perder y, sobre todo, cuando no respondes a las expectativas que habíamos generado y las que pensábamos nosotros. En este contexto general, las derrotas no nos definen, pero sí que nos enseñan. Nos enseñan desde la humildad que debemos mejorar los aspectos del juego y aun siendo superiores, a veces no ganas. Quitar cualquier pensamiento negativo y focalizar toda la atención en el próximo partido. Saber que somos un buen equipo, así lo dicen los números. Pero sí que sabemos del compromiso, capacidad y actitud de los futbolistas, y estoy muy orgulloso. Es cierto que en la Copa teníamos ilusión y en Champions nos hubiera gustado llegar más lejos. Orgulloso y agradecido a la actitud que mostró el equipo. Lo único que podemos pedirnos es que cuando vamos con el resultado en contra, nos sobre la precipitación”.
  • Aprender de los errores: "Cuando un equipo gana, solo se ven las virtudes. Y cuando no gana, se empieza a hablar de lo que falta. En estos partidos lo que no nos llevó a ganarlos fue la contundencia en las áreas. En todos los partidos de Copa vemos una tremenda igualdad. Son circunstancias que se dan. Desde la humildad tenemos que mejorar y aprender. Pero en liga somos el equipo menos goleado y son las paradojas en el fútbol. Cuando vamos con el resultado en contra, es como si tuviéramos que empatar en el siguiente minuto. Somos un equipo joven y nos falta madurez para resolver esas situaciones con más eficacia. Quizás necesitamos ese punto de acierto, porque si tenemos cuatro ocasiones y no acertamos, es un componente de acierto, pero también de suerte. Debemos evitar esa obligación y esa ansiedad nada más nos ponemos en contra".
Marcelino: "Quitar cualquier pensamiento negativo, focalizar toda la atención en el próximo partido saber que somos un buen equipo"
  • Problemas físicos: “El equipo a nivel físico estamos con pinzas. Entre dos jugadores que están en la Copa África y los lesionados, vamos bastante justos. Lo bueno es que este cansancio físico y mental llega al final. Baja: Mou, Juan, Cardona, Thomas, Pape, Parejo (puede llegar) y Gerard (veremos. Ha entrenado progresivamente y tiene buenas sensaciones)”.
  • Partido ante el Barcelona: "“El Barça te exige un gran esfuerzo físico constante. Es el máximo goleador de la competición, y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir y buscar nuestro mejor nivel. Y estar orgullosos del esfuerzo y esperemos que el resultado sea favorable. No se gana al Barcelona desde 2008:Sabía que hacía muchos años que no se ganaba aquí al Barça. Hay un momento en el que se rompe esa dinámica. Esperamos que sea mañana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer