Marcelino pide limpiar la mente para recibir la líder

- Recuperarse de las derrotas: “Siempre duele perder y, sobre todo, cuando no respondes a las expectativas que habíamos generado y las que pensábamos nosotros. En este contexto general, las derrotas no nos definen, pero sí que nos enseñan. Nos enseñan desde la humildad que debemos mejorar los aspectos del juego y aun siendo superiores, a veces no ganas. Quitar cualquier pensamiento negativo y focalizar toda la atención en el próximo partido. Saber que somos un buen equipo, así lo dicen los números. Pero sí que sabemos del compromiso, capacidad y actitud de los futbolistas, y estoy muy orgulloso. Es cierto que en la Copa teníamos ilusión y en Champions nos hubiera gustado llegar más lejos. Orgulloso y agradecido a la actitud que mostró el equipo. Lo único que podemos pedirnos es que cuando vamos con el resultado en contra, nos sobre la precipitación”.
- Aprender de los errores: "Cuando un equipo gana, solo se ven las virtudes. Y cuando no gana, se empieza a hablar de lo que falta. En estos partidos lo que no nos llevó a ganarlos fue la contundencia en las áreas. En todos los partidos de Copa vemos una tremenda igualdad. Son circunstancias que se dan. Desde la humildad tenemos que mejorar y aprender. Pero en liga somos el equipo menos goleado y son las paradojas en el fútbol. Cuando vamos con el resultado en contra, es como si tuviéramos que empatar en el siguiente minuto. Somos un equipo joven y nos falta madurez para resolver esas situaciones con más eficacia. Quizás necesitamos ese punto de acierto, porque si tenemos cuatro ocasiones y no acertamos, es un componente de acierto, pero también de suerte. Debemos evitar esa obligación y esa ansiedad nada más nos ponemos en contra".
- Problemas físicos: “El equipo a nivel físico estamos con pinzas. Entre dos jugadores que están en la Copa África y los lesionados, vamos bastante justos. Lo bueno es que este cansancio físico y mental llega al final. Baja: Mou, Juan, Cardona, Thomas, Pape, Parejo (puede llegar) y Gerard (veremos. Ha entrenado progresivamente y tiene buenas sensaciones)”.
- Partido ante el Barcelona: "“El Barça te exige un gran esfuerzo físico constante. Es el máximo goleador de la competición, y es muy difícil. Nosotros tenemos que competir y buscar nuestro mejor nivel. Y estar orgullosos del esfuerzo y esperemos que el resultado sea favorable. No se gana al Barcelona desde 2008:Sabía que hacía muchos años que no se ganaba aquí al Barça. Hay un momento en el que se rompe esa dinámica. Esperamos que sea mañana.