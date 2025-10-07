Marcelino : "Si nos dicen que hay que jugar en Miami nos adaptaremos"

Villarreal CF

Tras conocerse que la UEFA dio luz verde a la disputa del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami, la primera reacción al respecto fue la del entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral. El asturiano, que asistió a la apertura del curso de entrenadores de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, dio su opinión al respecto: "Si nos dicen que tenemos que jugar allí, allí vamos a jugar, pues si los estamentos oportunos deciden que tenemos que jugar allí... Sabemos que nuestro club está de acuerdo y para nosotros es una experiencia nueva contra un gran equipo, un gran partido. Y que por supuesto, sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar" dijo

El técnico asturiano fue prudente a la hora de evaluar sobre si jugar en USA trastocará muchos sus planes a la hora de preparar el partido: "Es una buena pregunta a la que no puedo responder hasta después de la experiencia, porque es algo nuevo para todos. Pero creo que el fútbol es el mismo en cualquier lugar, con más calor o frío según la época del año. Así que tendremos que jugar esa jornada en esas condiciones. Es un viaje largo, más de lo habitual, pero nos adaptaremos a lo que la competición nos exige".

De la misma forma el entrenador del Villarreal hizo balance del tramo de competición disputado hasta la fecha: "Hasta el momento vamos bien. Estamos terceros, hemos sumado muchísimos puntos, 16, y eso teniendo un calendario muy exigente, con salidas complicadas a Vigo, Metropolitano, Bernabéu y Sánchez-Pizjuán", dijo

