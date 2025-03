Marcelino: "Estamos en un buen momento pese a los últimos resultados"

El Villarreal es quinto en liga con un puesto Champions que le hace soñar con volver a la gran categoría europea del fútbol. Al frente de este gran proyecto deportivo está Marcelino García Toral.

El entrenador asturiano vive su segunda etapa en el conjunto groguet, se siente querido por la afición y les quiere devolver ese cariño con grandes triunfos. Este lunes se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Miro la clasificación lo justo, soy más de mirar la dinámica que seguimos en los partidos y todo lo que hay que mejorar".

"Tenemos mucha ilusión, la temporada pasada sufrimos mucho y hemos podido cambiarlo gracias al equipo", cuenta. "Creo que el equipo está haciendo una muy buena temporada. Tuvimos el gran inconveniente de muchísimas lesiones, sobre todo en la parte ofensiva", afirma.

"Iniciamos muy bien este año y creo que estamos bien pero el hecho del partido no jugado, el error grande que cometimos en Vitoria y la derrota contra el Real Madrid, puede mostrar que estamos en un momento débil pero analizando el juego creo que no es así", explica.

Marcelino ha dado su opinión sobre las famosas 72 horas de descanso entre los partidos: "Es algo que al menos los equipos que juegan Europa League y Conference no van a tener nunca. Es imposible cumplir ese descanso pero cada uno expone una situación que les puede perjudicar".

Ha querido destacar la figura de Baena en el equipo y valorar la gran oferta que rechazó del fútbol árabe para quedarse en el equipo de su vida: "Es un futbolista muy importante para nosotros, trabajador y humilde. La oferta que tenía era mareante y la rechazó, demuestra sus ganas de triunfar y ayudar al Villarreal".

"Yo también he tenido ofertas muy importantes desde el punto de vista económico pero tienes que valorar todo y decidimos que lo mejor para mí y para mi familia era quedarnos y no me arrepiento. Respeto todas las decisiones, es un tema muy personal", asegura.

Este fin de semana el Villarreal se enfrenta al Getafe de Bordalás, con el que tuvo un desencuentro: "Quizá ambos nos equivocamos pero todo está olvidado. Nos deseamos lo mejor que gane el que tenga que ganar". "Es un partido complicadísimo porque Getafe es un equipo que ahora mismo tiene una dinámica muy buena, va a ser necesario el acierto y seguro que será un resultado corto", concluye.