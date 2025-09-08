Marcelino espera a Gerard y Ayoze para un calendario infernal

La plantilla del Villarreal se prepara para la primera prueba de fuego a la que el calendario le va a someter esta temporada. Una seguidilla de partidos de la máxima exigencia en un periodo corto de tiempo que supondrá n examen de primer nivel para comprobar la fiabilidad y las posibilidades de su plantel. Y para ello el técnico amarillo, Marcelino García, confía en poder contar con dos de sus pesos pesados como son Ayoze Pérez y Gerard Moreno.

Con 11 futbolistas fuera del grupo al encontrarse con sus respectivas selecciones, la plantilla amarilla comienza esta tarde la preparación de un mes donde compaginará Liga y Champions. Este próximo fin de semana arranca ante el Atlético de Madrid en el complicado estadio del Metropolitano para, posteriormente, viajar a Londres donde el martes se medirán al Tottenham en su debut esta temporada en Liga de Campeones.

Posteriormente afrontarán una semana con tres partidos ligueros y jornada intersemanal. En la Cerámica recibirán a dos rivales de peso como son Osasuna y Athletic Club, mientras que de por medio deberán viajar a Sevilla para medirse en el Sánchez Pizjuán al cuadro hispalense. El punto y final antes de llegar al nuevo parón liguero, será por todo lo alto con los partidos ante la Juventus en la Cerámica y frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Ante dicho panorama impera la necesidad de contar con el mayor número de efectivos posibles. Es por eso que en el club de La Plana cruzan los dedos para que los 11 futbolistas que han viajado con sus selecciones regresen en perfectas condiciones físicas, toda vez que la recuperación de dos de sus delanteros referentes, Ayoze y Gerard Moreno, es poco menos que vital para sus aspiraciones.

En el caso del tinerfeño este todavía no ha podido debutar esta temporada tras sufrir una lesión mediado el mes de julio y durante el primer encuentro de preparación durante el verano. La pasada temporada, con 22 tantos, se erigió en la gran referencia ofensiva de los amarillos. Por su parte Gerard cayó lesionado en el primer partido del curso ante Valladolid. En este caso las molestias musculares del catalán no eran graves y se espera que esté ya en condiciones de disputar la próxima jornada