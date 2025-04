Marcelino: Los arbitrajes no me condicionan"

El técnico del Villarreal, Marcelino García, quiere abstraerse de las últimas decisiones arbitrales sufridas frente a la Real Sociedad y Celta y cree que esta situación no cambiará la forma de afrontar los siguientes choques.

"Nosotros no tenemos el dominio sobre esta situación. Debemos jugar al fútbol como siempre hemos hecho: viril e intentando buscar siempre el balón. Y el árbitro que pite lo que considere. Es evidente que no estamos teniendo nada de suerte con las decisiones arbitrales en los últimos partidos, pero eso no me condiciona para nada", ha declarado.

Sobre el rival de este domingo, el Espanyol, ha destacado su mejoría reciente. "Ha habido un cambio en el Espanyol en la segunda vuelta. En la primera encajaban muchos goles y en esta han logrado cerrar la portería. Es un equipo muy disciplinado, solidario y comprometido, que además contraataca muy bien y con un gran acierto ante la portería rival. Tiene un balance defensivo muy bueno. Todo esto apoyado por un grandísimo portero, uno de los mejores si no el mejor de la competición", ha explicado.