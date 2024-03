La machada que necesita Amics para salvar la categoría

Amics Castelló arranca este fin de semana la recta final del campeonato y la situación no es precisamente idílica. A tres partidos de la permanencia saben que no hay apenas margen de error tras las últimas derrotas y que viajan a Oviedo con la espada de Damocles sobre su cabeza. Una situación que no entraba en los cálculos a principio de temporada pero a la que se han visto abocado tras la disputa de 25 jornadas .

Menorca, Fuenlabrada, Menorca y Melilla son los equipos que con 9 victorias se presentan como los rivales a alcanzar. Eso sí, obligará a los castellonenses a sumar victorias con una cadencia mucho mayor de la conseguida hasta la fecha. Y es que los números pasan por ganar tantos encuentros (6) como los logrados durante todo lo que se ha disputado de temporada. Y eso son ya 25 partidos.

"Llevamos varios partidos hablando de estar al filo y finales, cuanto más se aprieta más difícil es. Hay que sacar seis partidos. El calendario nos obliga a jugar contra rivales directos, con lo que si no ganas es que no merecemos estar e esta categoría. De momento toca ganar en Oviedo, el resto vendrá luego." afirma Orenga

Tras este partido les restará medirse Estudiantes (fuera), Melilla (casa), Burgos (fuera ), Menorca -(casa), Clavijo (fuera ), Alicante (casa), Coruña (fuera) y Cantabria (casa)

Unruh debutará en Oviedo

Thatch Umruh | Amics Castello

El escolta norteamericano, Thacht Unruh, última bala de los castellonenses en el mercado, debutará este fin de semana tras dos sesiones de trabajo . Orenga analizaba su llegada: "Es un jugador agresivo en pick an roll, buen tirador y pasador. Una referencia de ataque que va a poder liberar otros jugadores que podrán atacar con más tranquilidad"