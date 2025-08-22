Lottin se marcha cedido al Leiria portugués

Era una salida esperada y ha acabado por hacerse oficial en el mediodía de este viernes. El centrocampista francés del CD Castellón, Albert Lottin, se marcha cedido al Uniao Leiria de la liga portuguesa, equipo de la segunda categoría de dicho país.

Pese a que el futbolista ha participado de la pretemporada como uno más de la plantilla, su nombre siempre ha estado en la rampa de salida del club de La Plana. Con contrato hasta 2027 en el Castellón, participó de 11 partidos en la temporada 23/24, cuando llegó al conjunto castellonense en Primera RFEF para participar del histórico ascenso .

Ya en Segunda y durante la pasada temporada, nunca acabó de ser un jugador clave ni para Schreuder ni para Johan Platt, y acabó participando tan sólo de 15 partidos (6 como titular) en los que anotó un gol.

Su salida podría no ser la última. Las miras apuntan a Mamadou Traoré, sin dorsal. De la misma forma canterano Gonzalo Pastor podría buscar un nuevo destino con la intención de tener más minutos. Y también en el aire queda el futuro de ariete David Flakus, pretendido por el Murcia entre otros equipos.