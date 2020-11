El liderato pasa por Tel Aviv

Los amarillos han viajado a Israel con el objetivo de no dilatar más su casi segura clasificación. Con tres victorias en los tres primeros partidos, los castellonenses podrían certificar su pase con dos encuentros de antelación si gana en Israel, un hecho sin precedentes en el conjunto amarillo. "El objetivo es ser primeros de grupo , y con el máximo respeto a los rivales. Queremos ganar, pero más allá de la clasificación, esta competición nos permite crecer, recibir información de ciertos futbolistas y ser competitivos más allá de lo clasificatorio. Va más allá de ser primeros. Queremos ver cómo responden mañana los jugadores , nuestro objetivo es el equipo y la clasificación", asegura Unai Emery.

Novedades en el once

El once azulejero no diferirá en demasía del formado por Rulli, Peña, Funes Mori, Foyth, Pedraza, Costa, Coquelín, Baena, Kubo, Samu y Bacca. De la misma forma habituales titulares cómo Pau Torres o Moi Gómez no han viajado a Israel pensando en el partido del próximo fin de semana en San Sebastián