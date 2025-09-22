Las lesiones merman al Villarreal antes del calendario más exigente

Pese a la victoria ante Osasuna, el fin de semana acabó con un sabor agridulce a cauda de las lesiones. Primero fue la confirmación del recaída de Ayoze Pérez, mientras que durante el transcurso del partido se sumarían dos nuevos efectivos del equipo amarillo a la enfermería: Illias Akhomach y Juan Foyth. Ausencias, unidas a otras que ya estaban confirmadas, que merman al Villarreal a las puertas de un calendario tan exigente como el que le espera en las dos próximas semanas.

La noticia de la nueva lesión de Ayoze antes del partido ante el cuadro rojillo, cayó como un mazazo en el seno del cuadro amarillo. Quien fuera premio Zarra la pasada temporada no ve hora buena en el inicio de esta campaña y, tras sufrir una recaída muscular, estará varias semanas más fuera de los terrenos de juego. Su ausencia, unida la de Gerard Moreno, vuelve a dejar con los elementos justos a la delantera amarilla. Una pésima noticia que no fue más que el prefacio de las que estaban por llegar tras el duelo ante Osasuna.

Tal y como confirmó el técnico amarillo, Marcelino, los cambios durante el partido de jugadores como Foyth e Illias Akhomach, estuvieron también motivados por las lesiones de ambos futbolistas: “Foyth tiene un problema muscular y seguramente estará algunas semanas fuera. Illias tuvo un problema en la parte posterior de la rodilla operada y habrá que ver que tiene. Seguramente tampoco pueda estar el martes”

En el caso de Foyth, la lesión del argentino deja al Villarreal sin su principal referente defensivo justo antes de medirse a Sevilla, Athletic, Juventus y Real Madrid en el lapso de dos semanas. Su ausencia se unirá a la de Pau Navarro, quien se marcha con la selección sub 20 para disputar el Mundial durante el próximo mes y deja con pocas alternativas a la zaga amarilla . Y es que cabe recordar que los de La Plana no pueden contar tampoco con dos defensas como Logan Costa y Willy Kambwala, ambos lesionados de larga duración