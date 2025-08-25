José Luis Pichel: "Tenemos la ilusión de darle la vuelta al descenso de la pasada temporada"

LEER MÁS Stutz: Un refuerzo diferencial para Amics

Amics ha vuelto en la mañana de este lunes al trabajo para comenzar una temporada en la que lucharán por conseguir el ansiado retorno a la Primera FEB. El presidente, Luís García, ha dado la bienvenida a la plantilla y al nuevo cuerpo técnico, encabezado por José Luis Pichel.

El técnico madrileño ha atendido a Onda Cero para comentar sus primeras sensaciones: "estamos notando mucha ilusión por parte del club, jugadores y de todo el mundo. Muchas ganas de empezara trabajar. Es verdad que se llega después de un descenso, y suelen ser duros, pero tenemos la oportunidad de revertirlo. Venimos con ganas de darle la vuelta"

Pichel se ha referido al buen trabajo realizado por el club y a la importancia de contar con Stutz y Faner como referentes: "Se ha hecho un buen mercado y podría llegar un jugador más. Pelearemos por estar arriba pero es una categoría compleja, muy particular. No podemos pensar muchos más allá. Eric para nosotros es un jugador clave, como lo es Joan. Quisimos que estuvieran por nivel de baloncesto, por implicación con club y ciudad y por todo. Y tenemos gente joven, como Fábrega, un base joven que crezca con Joan al lado. Buscábamos gente con ganas, juventud y hambre"

