Johan Plat entra en los planes de la próxima temporada

Pese a que no ha habido una confirmación oficial del club al respecto, más allá de algunas palabras de Bob Voulgaris apostando por la continuidad, todo hace indicar que Johan Plat es el elegido para comandar el proyecto albinegro de la próxima temporada. Así se desprende las declaraciones realizadas este viernes en las que ha afirmado que ya trabaja, mano a amano con el club, pensando en el futuro.

Plat, que tomó las riendas mediada la temporada tras la destitución de Dick Schreuder, ha cumplido con el objetivo trazado por el club. Su estilo y resultados obtenidos han sido del agrado del canadiense, quien le renovará la confianza: "Por supuesto que hemos hablado para la próxima temporada. Todos los equipos en esta situación lo hacen. Quedan dos partidos pero claro que estamos preocupados en mejorar y estamos planificando el futuro", afirmaba en la rueda de prensa previa al partido ante el Granada

Pese a que ya no hay nada en juego desde el punto de vista clasificatorio, el neerlandés afirma que el equipo no perderá la motivación: "Vamos a tratar de ganar los dos partidos que quedan aunque puede que haya cambios y veamos otros jugadores. Pero la intención es ser igualmente competitivos. No creo que sea difícil mantener la motivación en estas dos jornadas que quedan. No he visto otro tipos de comportamiento esta semana, ha sido una buena semana de trabajo por parte de los jugadores. Ha habido motivación e intensidad. Jugar estos dos partidos es fantásticos para jugar y disfrutar"

Plata definió como una "gran experiencia" su estancia en el banquillo de Castalia: "Ha sido una gran experiencia. Nadie quiere estar en esa posición de estar jugándotelo todo en el último partido y depender del último resultados donde cualquier cosa , como una expulsión, te pueda condiciona. Estamos contentos de no estar en esa situación y poder disfrutar en lo que queda"

Igualmente fue cuestionado sobre si estos dos choques eran una buena oportunidad para aquellos futbolistas que acaban contrato: "No creo que estos dos partidos sean decisivos pero si que son una oportunidad para que los jugadores muestren su calidad. En el caso de los porteros, lo mismo. Conocemos de sobra la calidad que tienen"