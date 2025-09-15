CD CASTELLÓN

La inseguridad defensiva vuelve a condenar al Castellón

Los albinegros no pasan del empate a tres ante el Ceuta y siguen sin ganar esta temporada

ondacero.es

Castellón |

Mellot y Brignani, en una acción del partido frente al Ceuta
Mellot y Brignani, en una acción del partido frente al Ceuta | LaLiga

El Castellón ha vuelto a fallar en su intento de lograr la primera victoria de la temporada después de empatar a tres ante el Ceuta en el SkyFi Castalia.

El equipo de Johan Plat se ha visto penalizado por los errores defensivos cometidos a lo largo de un encuentro en el que acabó rescatando un punto en tiempo de descuento gracias a un penalti transformado por Suero.

Antes, un error en el control de Sienra adelantó al Ceuta a los tres minutos, pero el Castellón reaccionó antes del descanso con los goles del propio Sienra y Calatrava.

En el segundo tiempo, el arranque fue calamitoso para los albinegros, que recibieron dos goles en el cuarto de hora inicial en jugadas mal defendidas. El Castellón pudo salvar un punto al final aprovechando que el Ceuta estaba con diez hombres por expulsión de Yago.

