Ilias Akhomach recibe el alta médica y se acerca a su regreso con el Villarreal

El futbolista hispano-marroquí Ilias Akhomach ha recibido el alta médica tras completar el proceso de recuperación correspondiente a la intervención quirúrgica a la que fue sometido tras sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El jugador del Villarreal CF se lesionó durante el partido de liga disputado ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica. La operación se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2024 en Barcelona, a cargo del doctor Joan Carles Monllau y bajo la supervisión de los servicios médicos del club amarillo.

Akhomach ha finalizado así la fase de recuperación, quedando pendiente la reincorporación progresiva a los entrenamientos y a la competición.