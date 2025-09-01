Horas frenéticas para el final de mercado amarillo

El Villarreal ha accionado el botón de la cuenta atrás para el que ha sido el mercado más importante de su historia. Tras superar los 100 millones en gastos tras cerrar el fichaje de Mikautadze, la puerta del submarino no está todavía cerrada al 100% ni para el capitulo de entradas ni de salidas.

Durante la tarde de hoy el conjunto azulejero hará oficial la llegada del atacante georgiano, sin duda alguna el fichaje "bomba" del verano en el club de La Plana. Y es que, tras vencer la competencia de equipos de La Premier, el delantero del Olympique llegará a La Cerámica por una cifra récord como son 30 millones de euros fijos.

Pero la del ariete de 24 años no será la última operación de mercado. La dirección deportiva trabaja a destajo para encontrar un sustituto que cubra la baja de Yeremy Pino. Caída la opción del suizo del Sevilla, Rubén Vargas, trabajan en otras alternativas. Una de ellas es la de Bryan Gil, quien queda libre tras rescindir su contrato con el Tottenham en la mañana de hoy.

Etta Eyong apunta al Levante

Etta Eyong | Villarreal CF

El de Etta Eyong es uno de los grandes nombres en esta recta final de mercado. El joven delantero camerunés se ha colado en la agenda de no pocos equipos tras su gran pretemporada y su buen inicio de campaña en todo un equipo de Champions como es el Villarreal. Pero las últimas informaciones apuntan a que no saldrá definitivamente del equipo amarillo y que lo haría en calidad de préstamo al Levante.

Muchos equipos se han interesado en la compra del joven delantero del Villarreal, pero el equipo amarillo, que ha incorporado a dos delanteros en este mercado, ha preferido ceder al jugador para recuperarlo la próxima temporada con más rodaje en primera división. Para el Levante es un fichaje que puede marcar las diferencias y les puede ayudar a darle la vuelta al defectuoso inicio de temporada.