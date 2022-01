Un heroico Barreda tira de épica para seguir en el Dakar

Barreda arrastra una fractura de clavícula desde la quinta etapa, y este lunes ha vuelto a sufrir una caída que ha hecho que esta se le vuelva a salir del sitio.

El de Torreblanca reconocía que ha conducido con “mucho dolor” y que ha tenido que conducir durante una buen tramo con una sola mano:

“En un asalto de una duna se me clavó la moto, salí por delante y me cayó encima. En la caída he notado que se me volvía a salir y durante unos minutos me ha dolido mucho. Tenía que conducir con una mano, pero con el paso de los kilómetros he mejorado”, aseguraba a su llegada a meta.

El piloto castellonense lamentó que un error le hiciera perder 11 minutos respecto a Sunderland, ganador de la etapa: "Tras la caída tuve un error en una nota que me condicionó bastante y perdí entre 10 y 15 minutos. Una lástima porque hubiera sido una etapa muy buena”.