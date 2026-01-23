Gueyé quiere prolongar su semana fantástica ante el Real Madrid

Pape Gueye quiere poner el broche a su semana más grande este próximo sábado con la visita del Real Madrid a La Cerámica. El senegalés, después una semana marcada por las celebraciones tras la consecución de la Copa de África, ya se encuentra en Vila-real donde en la tarde de este jueves trabajó con sus compañeros.

Gran protagonista de la final con el golazo en la prórroga que le dio el título a su selección, el futbolista fue recibido entre abrazos y muestras de cariño de todos sus compañeros. Ya en la sesión de trabajo de la que participó, hubo pasillo de campeón y manteo: "Disfruté mucho, estoy muy feliz. Hace cuatro años que juego con la selección. Cuando juego para ellos debo disfrutar y darlo todo por el país. Además marqué goles, estoy muy contento", aseguraba el futbolista

Gueyé destacó sobremanera en la competición, siendo una pieza indiscutible en su selección y anotando tres goles, entre ellos el definitivo: "Tenía la pelota, uno, dos, tres toques. Vi que venía Hakimi, y avancé para que no llegara. La pegué y fue gol. Una gran alegría. En Dakar, con la afición, la celebración fue una locura", comentaba el futbolista a los medios del club de La Plana rememorando la acción que propició el título.

Homenaje antes del partido ante el Madrid

El Villarreal confirmó que le rendirá homenaje durante la previa del partido ante el Real Madrid (sábado, 21.00h). En los prolegómenos, sobre el terreno de juego, Marcos Senna hará entrega de un detalle institucional al futbolista senegalés.

El futbolista , pese al poco descanso, dejó ya claro al técnico que quiere jugar el partido: "Estoy muy bien, quiero entrenar. He hablado con el míster y quiero ayudar el sábado al equipo porque es un partido muy importante. Quiero estar a tope", afirmaba