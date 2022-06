La gran final del filial amarillo

LEER MÁS El Villarreal subvencionará los viajes de su hinchada para buscar el ascenso

De esta forma el equipo filial de club de La Plana buscará el segundo ascenso de su historia a la categoría de plata del futbol español después del logrado el verano del 2009, cuando se impusieron al Jaén en la eliminatoria definitiva . En esta ocasión llegan a la final tras imponerse anteriormente al Logroñés en un partido que estuvo marcado por la remontada protagonizada por los amarillos.

Sin novedades respecto del partido del pasado fin de semana y con la previsión de repetir el mismo once que venciera a los riojanos, el equipo entrenado por Miguel Álvarez se mide a un viejo conocido como es el Nástic. Con los catalanes el Villarreal ha compartido grupo esta temporada, y lo cierto es que ha sido un rival que en los últimos tiempos siempre se le ha atragantado. Como el propio Álvarez recordaba, no han sido capaces de derrotarles en las dos últimas temporadas: "Llegan en un gran momento , en buena racha y en donde en los dos últimos años no les hemos ganado. Tiene una gran experiencia".

Del Moral: "No jugamos pensando que nos vale el empate"

Uno de los jugadores destacados de la ida fue el mediocentro andaluz, Alberto del Moral, autor del primer gol amarillo que sirvió para igualar el partido ante el conjunto riojano. Del Moral se muestra convencido de las opciones de su equipo pese a los antecedentes de las últimas temporadas: " Nos hemos enfrentado muchas veces contra ellos y no hemos podido ganarles. Pero tenemos mucha ilusión porque no sabemos si tendremos otro partido así en nuestra vida. Tenemos la ventaja de que nos vale el empate pero no jugamos pensando en ello."

Apoyo de la hinchada

La fase de ascenso llega marcada por la polémica de Galicia como sede única y las desangeladas imágenes que ofrecen los estadios más allá de los partidos que disputa el Deportivo de la Coruña. Es por ello que el conjunto de La Plana se ha movida esta semana con el fin de facilitar a sus aficionados la posibilidad de apoyar a su equipo "in situ" este fin de semana. Finalmente el filial contará cerca de 1000 personas en la grada que les darán su apoyo.