La gran apuesta del Villarreal

El Villarreal ha confirmado de forma oficial la que es su gran apuesta para esta campaña: el fichaje de Renato Veiga, defensa portugués que llega desde el Chelsea . El internacional luso firma para las próximas siete temporadas tras el pago de 24, 5 millones de euros por parte del club de La Plana.

Veiga, que aterrizó en la noche del miércoles en Valencia tras alcanzarse el acuerdo por parte de ambas entidades y que pasó en el día de ayer la revisión, comenzará mañana sábado a trabajar a las órdenes de Marcelino. Pese a que sumará sólo una sesión junto a sus compañeros, todo hace indicar que entrará en la lista de convocados para el duelo dominical ante el Girona

La contratación del defensa ha supuesto un esfuerzo económico con pocos precedentes en la historia del club. Y es que tan sólo la llegada de Paco Alcácer, por el que el Villarreal desembolsó 25,5 millones, supera en cifras el fichaje del ex de la Juventus y el Chelsea. Cabe recordar que los amarillos podrían pagar hasta cinco millones más en variables, si bien será especialmente complicado que estas se den ya que estarían ligadas a títulos por parte de los azulejeros.

Una vez cerrado el fichaje de Veiga, el próximo en llegar será el delantero, Tani Oluwaseyi. El club de la Plana ya ha llegado a un acuerdo con el ariete del Cincinnati y con el equipo de la MLS, al que abonará en torno a 6.5 millones de euros. Además el Villarreal negocia la llegada del guardameta del PSG, el español Arnau Tenas. Tras estos fichajes las miras del club están puestas en un ariete que llegue para dar un salto de calidad al ataque amarillo.