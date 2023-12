El golpe de Baena queda en un susto y el Villarreal podrá contar con él ante la Real

LEER MÁS La historia invita al optimismo pese al tropiezo ante el Haifa

Buenas noticias para el Villarreal que podrá contar con Alex Baena este próximo sábado para recibir la visita de la Real Sociedad. El almeriense tuvo que ser trasladado a un hospital al sufrir mareos en el vestuario durante el descanso del partido ante el Maccabi Haifa tras recibir un fuerte golpe en la cabeza. Un encontronazo con el portero visitante que lo dejó aturdido durante varios minutos y que hizo que tuviese que recibir atención médica sobre el propio terreno de juego.

Por fortuna para el futbolista y para su equipo, Baena superó con éxito las pruebas médicas a las que fue sometido y pudo regresar para pasar la noche en su domicilio. El propio club de La Plana confirmó que la presencia del jugador no está descartada para medirse al cuadro donostiarra .

Baena es pieza clave para el Villarreal esta temporada. Pese a su juventud el de Roquetas de Mar es uno de los líderes del “submarino”, con el que ha disputado ya 19 partidos este año y con el que suma cuatro goles y cinco asistencias, líder de la liga en este aspecto.

Peor suerte para Comesaña

El encuentro ante el Maccabi Haifa, más allá del tropiezo que representó el resultado, dejó secuelas en el Villarreal en forma de lesiones. Y es que, a falta de confirmar el alcance de sus dolencias, Santi Comesaña apunta a quedar fuera durante varias jornadas por una lesión de tobillo .

El jugador abandonó el estadio en muletas y el técnico, Marcelino, no se mostraba muy optimista: "No tiene buena pinta. Tiene una gran inflamación en el tobillo por el lado externo y la verdad es que esperaremos evolución y diagnóstico, pero me da que no tiene muy buena pinta. Esperemos que se quede en algo leve".

De la misma forma el técnico asturiano está pendiente de la evolución de jugadores como Parejo, Alberto Moreno y Sorloth, ausentes ante los israelies. Y es que en una semana el Villareal se medirá a la Real Sociedad, Stade Rennais y Real Madrid.