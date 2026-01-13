Gerard sigue siendo clave

Pasan lo años y las lesiones, pero Gerard Moreno demostró este pasado fin de semana que continúa siendo un jugador tan importante como diferencial en el Villarreal. Con su entrada al terreno de juego el equipo amarillo se transformó para acabar consiguiendo una victoria que le permite mantenerse entre los grandes. El delantero catalán, que recientemente regresó a las canchas tras dejar atrás sus últimos problemas musculares, dejó su firma con un nuevo tanto que confirma que estos no han hecho mella en su eficacia ofensiva.

Con el anotado ante el Alavés el delantero de Santa Perpetua alcanza los cinco goles en liga esta temporada. Una cifra que cobra relevancia habida cuenta que tan sólo ha podido participar de nueve partidos. De por medio sus consabidos problemas físicos que le han obligado a parar en diversas ocasiones y le han impedido tener continuidad, lo que da más mérito si cabe a su temporada.

Gerard, que ha jugado 505 minutos, necesita 101 para ver puerta, con lo que su media es de casa un gol por partido. De esta forma se sitúa como el octavo futbolista de la liga más resolutivo en esta estadística y el primero de su equipo. Tras el catalán, Moleiro precisa de 145 minutos para anotar mientras que el georgiano Mikautadze necesita 150 para sumar cada uno de sus goles.

Satisfecho por la primera vuelta realizada

El ariete amarillo, más allá de sus prestaciones individuales, destaca que estas sirvan para colaborar en el gran momento liguero de su equipo: “Era importante ganar para seguir con esta primera vuelta histórica. Lo primero es tener hambre, si vas aumentando distancias es porque la tienes. Tenemos claro que queremos repetir la Champions y hacerlo mejor que esta campaña, pero la temporada esta siendo extraordinaria”, afirma.