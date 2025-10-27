Gerard Moreno recupera la alegría en Mestalla

Gerard Moreno volvió a sonreír en Mestalla. Y eso no es poco para el delantero catalán, a quien la desgracia de las lesiones le ha maltratado de forma constante desde hace ya demasiadas temporadas. El delantero del Villarreal anotó el primer gol de su equipo y pudo sentirse importante mucho tiempo después en un día tan señalado como fue el de su partido 300 con el equipo amarillo.

Tras dejar atrás su última lesión muscular, el ariete catalán encadenó en Mestalla su segunda titularidad en liga y su participación, en esta ocasión, fue clave para su equipo. Todavía lejos de su mejor nivel, Gerard forzó el penalti con el que él mismo desencalló el partido en los minutos finales de la primera mitad: “He notado el contacto, llego antes al balón y me toca, aunque no sé si es suficiente para pitar penalti.

El VAR lo ha ratificado”, reconocía el propio jugador al final del encuentro. Era el primer gol del futbolista justo 10 meses después, ya que su último tanto se remontaba al 25 de enero cuando, durante la pasada temporada, anotó el gol del empate de su equipo en el Metropolitano.

El anotado en Mestalla es su gol 120 con el Villarreal. De la misma forma el futbolista alcanzó la cifra redonda de los 300 partidos con la camiseta amarilla. Una cantidad que hubiera sido mucho mayor si la salud le hubiera respetado pero a la que sólo han podido acceder siete jugadores en toda la historia del club: “es un orgullo para mí alcanzarlos, y más en un día como hoy donde hemos logrado la victoria en el derbi de La Comunitat. Creo que ha sido una victoria merecida y cada vez tengo mejores sensaciones”, afirmaba el futbolista.