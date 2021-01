Garrido y el CD Castellón se rearman en El Saler

Desde hoy viernes y hasta el próximo lunes día 18, el equipo albinegro trabajará en el campo de fútbol del parado aprovechando que este fin de semana no hay campeonato liguero. Una concentración que servirá para que Garrido y su segundo técnico, Mario Rosas, el entrenador de porteros, Xavi Oliva, y el preparador físico, Diego Mejías, conozcan mejor al plantel.

No será la primera concentración que esta temporada realice la entidad de La Plana en El Saler. La primera tuvo lugar en la pretemporada y la segunda a finales del mes de noviembre

Movimientos en el plantel

El técnico aprovechará estos días para conocer mejor las deficiencias del plantel y consensuar con el club los posibles fichajes. Durante su presentación aseguró no haber exigido llegadas: “Acepté venir al Castellón con la plantilla que hay. No he pedido fichajes porque creo en estos jugadores, y el club es el protagonista con las llegadas. Yo solo daré mi opinión ante posibles fichajes. Debe haber salidas porque es una plantilla muy larga".