Villarreal CF

Foyth para rato en el Villarreal

El defensa renueva hasta el 2029 para liderar la zaga amarilla

Víctor Franch

Vila-real |

Foyth junto a Fernando Roig | Villarreal CF

El Villarreal confirmó una de las noticias más esperadas por la afición amarilla como es la renovación de Juan Foyth en la previa del duelo ante el Aston Villa. Por sorpresa y anunciada por el speaker tras recitar el once titular, se dio a conocer que el defensa argentino amplia su contrato hasta el año 2029

El defensa de La Plata llegó al Villarreal en el verano del año 2020 como cedido por el Tottenham. En tan sólo un año dejó su impronta para que el club castellonense no dudará a la hora de ejercer un año después una opción de compra valorada en 14 millones de euros. Desde entonces el internacional argentino se ha consagrado como un futbolista fundamental en el equipo amarillo, tanto como lateral diestro primero como en los últimos tiempos como central, donde ha ejercido de jefe de la zaga.

El futbolista, que en anteriores temporadas tuvo importantes ofertas para abandonar el “submarino”, se mostró feliz por su continuidad: “Para mí esta renovación significa mucho, este lugar es mi segunda casa y me hace muy feliz continuar aquí. Afrontamos la temporada con ilusión , tenemos el recuerdo de la última Champions que disfrutamos. Le pido a la gente que nos sigan acompañando y que sigamos luchando juntos para hacer cada día al Villarreal un equipo más grande”

