PRETEMPORADA | VILLARREAL CF

Foyth: "Ojalá sea como la última vez que jugamos Champions"

Villarreal CF se impone al Arsenal y Juan Foyth destaca la actitud competitiva del equipo: "Supimos competir más allá del resultado"

Onda Cero Castellón

Castellón |

Juan Foyth, jugador del Villarreal CF
Juan Foyth, jugador del Villarreal CF | Villarreal CF

El Villarreal CF logró una importante victoria en su penúltimo duelo de pretemporada al vencer por 2-3 al Arsenal en el Emirates Stadium. En un encuentro de alto nivel, los goles del Submarino Amarillo fueron obra de Pepé, Eyong y Danjuma, en una actuación que dejó sensaciones muy positivas de cara al inicio oficial de la temporada.

Tras el pitido final, el defensa argentino Juan Foyth se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, destacando el espíritu competitivo mostrado ante un rival de categoría Champions.

“Competir, competir como lo hacemos siempre en Europa”, afirmó Foyth sobre el verde del Emirates. “Hoy jugamos contra un rival muy complicado, también que juega Champions League, y supimos competir más allá del resultado. Competir, disfrutar con nuestra gente. Ojalá que mínimamente sea como la última vez que jugamos Champions”, añadió el internacional argentino, en referencia a la histórica participación del Villarreal en la edición de 21/22 cuando alcanzaron semifinales.

El equipo de Marcelino continúa afinando detalles antes del arranque liguero, y este triunfo ante uno de los grandes de Inglaterra hace creer a los amarillos que esta puede volver a ser una temporada para el recuerdo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer