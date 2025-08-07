Foyth: "Ojalá sea como la última vez que jugamos Champions"

El Villarreal CF logró una importante victoria en su penúltimo duelo de pretemporada al vencer por 2-3 al Arsenal en el Emirates Stadium. En un encuentro de alto nivel, los goles del Submarino Amarillo fueron obra de Pepé, Eyong y Danjuma, en una actuación que dejó sensaciones muy positivas de cara al inicio oficial de la temporada.

Tras el pitido final, el defensa argentino Juan Foyth se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, destacando el espíritu competitivo mostrado ante un rival de categoría Champions.

“Competir, competir como lo hacemos siempre en Europa”, afirmó Foyth sobre el verde del Emirates. “Hoy jugamos contra un rival muy complicado, también que juega Champions League, y supimos competir más allá del resultado. Competir, disfrutar con nuestra gente. Ojalá que mínimamente sea como la última vez que jugamos Champions”, añadió el internacional argentino, en referencia a la histórica participación del Villarreal en la edición de 21/22 cuando alcanzaron semifinales.

El equipo de Marcelino continúa afinando detalles antes del arranque liguero, y este triunfo ante uno de los grandes de Inglaterra hace creer a los amarillos que esta puede volver a ser una temporada para el recuerdo.