Fin de semana copero para el baloncesto provincial

La pretemporada continúa su marcha en el baloncesto provincial aunque ello no sea un impedimento para que los equipos ya estén celebrando sus primeros partidos oficiales durante este mes de septiembre. Es el caso de los tres principales representantes del mundo de la canasta en nuestra provincia que deberán saltar de nuevo al parqué este próximo fin de semana.

El NBF quiere comenzar con un título

El Fustecma NBF Castelló y Picken Claret se verán las caras en la final de la Lliga Valenciana este próxima sábado desde las 19 h en Calpe con el título de la Lliga Valenciana en juego. De esta forma ambos equipos reeditan la final de 2022 donde las de Jaume Tormo se impusieron para firmar la que era su segunda Lliga Valenciana consecutiva.

Tras caer en dos nuevas finales ante Nou Bàsquet Paterna, las castellonenses buscarán ahora su tercera Lliga Valenciana. Para ello deberán superar a un clásico de la Comunitat como es el Picken Claret (Liga Femenina-2) , que nunca antes ha levantado este trofeo. El Nou buscará plasmar sobre el parqué del Domingo Crespo de Calpe su teórica superioridad a una semana del arranque liguero en Liga Challenge.

La Final será retransmitida en directo a través de EsportViu (la plataforma de la Asociación de Federaciones Deportivas de la Comunitat Valenciana) y del Canal YouTube FBCV.

Copa de España para Amics y Benicarló

Los jugadores del Amics celebran un triunfo en el Ciutat | Amics Castelló

En categoría masculina los dos representantes de Segunda FEB, Amics del Bàsquet y Maderas Sorlí Benicarló, regresan a la Copa de España donde disputarán la segunda jornada de la competición en el grupo F. Los caduferos juegan mañana en Mataró a las 19h , mientras que los de la capital de La Plana hacen los propio como locales el domingo a las 12 ante el San Antoni.

En el caso del Amics, los de José Luís Pichel buscan la segunda victoria en la competición que prácticamente les asegure la clasificación para los 16 avos de final. Tras imponerse con contundencia al Mataró en la jornada inaugural (89-62), en esta ocasión reciben al Sn Antoni en lo que se presume como el duelo clave del grupo. Los ibicencos llegan tras ganar en Benicarló en la jornada inaugural como el gran rival de los castellonenses

En los locales destacará el debut de su último fichaje, Sesan Russell, con el que cierran un potente plantel confeccionado para pelear por el ascenso

CB Benicarló | FBCV

Por su parte el Benicarló está obligado a ganar en Mataró tras la derrota inicial ante el San Antoni. Los de Sergio Lamúa llegan tras una exigente semana tras haber jugado la final de la Lliga Valenciana ante un HLA Alicante de superior categoría. Un duelo que acabó con derrota pero en el que dejaron buenas sensaciones y ene que Aleix Haro se consagró como MVP de la final

Tras esta jornada quedará un partido más en el que se vivirá el primer derbi de la temporada entre ambos equipos provinciales . Caber recordar que sólo el primero de cada grupo se clasifica para el sorteo de 1/16 en el que ya entrarán equipos de Primera FEB