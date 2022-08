Fabricio cierra el plantel

El ariete brasileño, Fabricio do Rosario Dos santos, tiene 21 años y la pasada temporada fue cedido por el Gremio al Celta, donde jugó en su filial de Primera RFEF para marcar siete goles en 30 partidos. A raíz de sus actuaciones en el conjunto vigués, el Levante se ha fijado en él y ha acabado haciéndose con su propiedad por cinco temporadas, en una apuesta de futuro de los valencianos. Este año no cuentan con él para el primer equipo, por lo que han optado por cederlo a un Primera RFEF como el Castellón para ayudarle en su crecimiento y darle los minutos que no tendrá a las órdenes de Mehdi Nafti.

Su incorporación llega días después de que el conjunto de Castalia incorporase a Raúl Sánchez, procedente del Ibiza . Dos fichajes que cierran un plantel con muchas caras nuevas y que deberá conjuntarse a marchas forzadas para dar lo antes posible muestra de su verdadero potencial .

Torrecilla dirige un entrenamiento | CD Castellón

Torrecilla contento por la imagen pese a la derrota

El conjunto albinegro no pudo comenzar con un buen resultado la liga este fin de semana. Los albinegros cayeron derrotados por tres tantos a dos en Barcelona, una tropiezo que llegó en el minuto 97 con un tanto sobre la hora del cuadro catalán. Pese a la derrota , Rubén Torrecilla se mostró satisfecho por la buena imagen que ofrecieron sus jugadores: “Estoy muy contento con el equipo porque ha hecho un partido muy completo y el fútbol no ha sido justo con nosotros. Me quedo con la forma de competir y de plantarle cara a un filial que tiene muy buenos jugadores”,