La explosión de Baena

El regreso de Baena al Villarreal tras su cesión al Girona, no está pudiendo ser mejor. El Almeriense, con tan sólo 21 años, se ha convertido en la gran referencia ofensiva del equipo amarillo en este arranque de temporada . Un tanto suyo en Israel, le dio un victoria al conjunto amarillo que encarrila tanto la clasificación como el liderato de grupo C.

El canterano , con el anotado en cancha del Beer Sheva, ya es el mejor goleador amarillo al alcanzar los cinco tantos esta campaña. Además sus goles han sido decisivos para que su equipo consiga victorias. Fue el caso de la jornada inaugural del campeonato liguero, donde colaboró con un doblete para que los de Emery firmasen los tres primeros puntos de la temporada en Valladolid. Ya hizo lo propio con dos goles más en la primera jornada de la fase de grupos de Conference ante el Lech Poznan. Y en esta ocasión, su tanto rubricó la victoria amarilla.

De esta forma el talentoso futbolista ha necesitado de tan solo nueve partidos oficiales para igualar la que hasta la fecha era su mejor temporada realizadora en el fútbol profesional, y que no era otra que la pasada cuando alcanzó dichos registros en Segunda y durante su cesión al Girona. Su tanto hizo olvidar la ausencia de Gerard, aunque el canterano no se ve como un sustituto: "No puedo suplir a Gerard porque es único, un Top 3 de LaLiga. Lo importante es el que juegue en esa posición que sume".

De la misma forma reconoció que la cesión de la pasada temporada le sirvió para adquirir una madurez de la que ahora hace gala: "Es verdad que hace dos años no tenía esta confianza y no había madurado. La cesión me ha venido bien para jugar muchos partidos de gran nivel. Ahora estoy demostrando que la suma de todo va muy bien. Me costaba meter goles y ahora están llegando, trabajo mucho y tras los entrenamientos nos quedamos chutando mucho con los porteros".