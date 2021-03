Europa como bálsamo

Uno de los pesos pesados de la plantilla, Raúl Albiol, se refiere a la situación del equipo “No creo que haya crisis pero no es un buen momento, somos los primeros que los sabemos. Estamos en la misma situación que el año pasado cuando faltaban doce jornadas y terminamos quintos. Queríamos la Champions, pero vía liga está muy difícil y tenemos la vía de la Europa League, que también es complicada", dijo.

Pese a reconocer que la plantilla ha cometido “muchos errores” en los últimos partidos, el veterano central valenciano apela a una ambición para buscar la victoria que no ha tenido su equipo en las últimas jornadas: “Nos está faltando agresividad en las dos áreas, estamos fallando bastantes goles y encajando muchos. Ser más agresivos en los metros finales , no especular y buscar el segundo gol, o el tercero o el cuarto . En resultados ajustados puede pasar que no sentencies y te empaten. Le ha pasado incluso al Atlético de Madrid en casa . No hay que dar margen a esas jugadas y sentenciar los partidos”

En Kiev, con público

El Villarreal afrontará el próximo jueves su partido ante el Dimamo de Kiev en tierras ucranianas con un gran número de aficionados rivales en las gradas. Una situación que no molesta a Albiol y que ve, incluso, como motivante : “No creo que en la liga esta temporada tengamos público, aunque es una sensación. Pero aquí es para todos igual . En Ucrania sí que lo habrá. Es un poco de desventaja pero nos hace ilusión , aunque vayan con ellos, volver a jugar con gente en las gradas. Disfrutaremos de que ellos si puedan tener su público”