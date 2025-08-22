A estrenarse en Castalia por la puerta grande

LEER MÁS Lottin se marcha cedido al Leiria portugués

El Castellón buscará esta noche estrenar su casillero de victorias ante el Valladolid. Un partido que supone su estreno liguero ante su afición tras caer derrotados en su desplazamiento a Santander. Los de la capital de La Plana arrancan como locales a partir de las 21:30 horas en un SkyFi Castalia que buscará ser de nuevo un fortín

Y la realidad es que, pese a la derrota inaugural, el equipo de Johan Plat no dejó malas sensaciones ante el Racing si bien estuvo falto de contundencia en las áreas. Una mal que el técnico neerlandés sabe que deberá corregir si no quiere pasar por tantos apuros esta campaña

“El Valladolid ha empezado la temporada con una clara victoria. Es un equipo con mucha energía, que presiona de forma agresiva y genera peligro. Debemos estar preparados porque va a ser un partido difícil”, advertía Plat en la previa.

Novedad en defensa

Brignani, jugador del Castellón | CD Castellón

La baja de Alberto, tras su expulsión en el Sardinero, obligará a realizar por lo menos un cambio . Su puesto podría ocuparlo el italiano Fabrizio Brignani, suplente hace una semana. y que no entró en el terreno de juego precisamente tras la expulsión del futbolista canario.

En la convocatoria puede ser novedad Pablo Santiago, recuperado de la lesión que sufrió en la recta final de pretemporada y que podría tener sus primeros minutos en competición oficial