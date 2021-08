"En la primera parte hemos tenido muchas llegadas pero no hemos tenido acierto, nos ha faltado finalización. En la segunda no hemos salido metidos en el encuentro : no es el día en que salgo más contento" aseguraba tras el encuentro en tono crítico. Eso sí, alababa el trabajo de los canteranos que, una vez más, rindieron a buen nivel: "Estoy contento con los chicos , han acabado la mayoría del filial y han competido bien contra un equipo de Segunda RFEF. La cantera sigue creciendo", destacaba Escobar

