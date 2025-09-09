CD Castellón

Entrevista a Alberto González, director general del CD Castellón

El director general del CD Castellón repasa la actualidad del conjunto albinegro en esta amplia entrevista

La Tertulia Albinegra 08-09-2025

Omid Sokout

Castellón |

Alberto González fue el principal invitado a la primera Tertulia Albinegra de la temporada. El director general del CD Castellón participó de la misma en compañía del ex portero Emilio Isierte, y de los contertulios Toni Vallet y Héctor Renau. Todos ellos bajo la dirección de Omid Sokout.

El dirigente de la entidad castellonenses mostró convencido de que el equipo mejorará en los próximos compromisos tras un complicado inicio de temporada: "No es el inicio deseado, pero es cuestión de corregirlo, de que se conozcan mejor los nuevos fichajes y rematarlo. Creo que hay jugadores polivalentes. Esperamos que Castalia responda ante el Ceuta ", dijo.

La Ciudad Deportiva es la señal más fuerte que puede tener el aficionado de que el proyecto de Bob va en serio

Sobre la Ciudad Deportiva aseguró que el trabajo ha sido "muy intenso": "No hemos parado y ha salido bien. Es la señal más fuerte que puede tener el aficionado de que el proyecto de Bob va en serio. Es tremendamente importante que el presidente se involucre en este proyecto. Es un espacio muy grande y esperamos que, además del primer equipo, el amateur pueda jugar allí la próxima temporada"

No es el inicio deseado, pero es cuestión de corregirlo, de que se conozcan mejor los nuevos fichajes y rematarlo. Creo que hay jugadores polivalentes.

De la misma forma habló de los planes que el club tiene de cara al futuro para Castalia: "A día de hoy no tiene sentido una ampliación a 20 ó 22 mil cuando tenemos 10 u 11 mil habituales en Castalia, pero no se venden entradas por lo que es un gasto que no se justifica. Estamos contentos de como está creciendo y como van las campañas de abonos, pero no a los valores necesarios que justifiquen esa ampliación"

"A día de hoy no tiene sentido una ampliación a 20 ó 22 mil cuando tenemos 10 u 11 mil habituales en Castalia, pero no se venden entradas como para justificar ese gasto
