El emotivo homenaje al Balón de Oro, Rodri

El Villarreal aprovechó para homenajear por todo lo alto a Rodrigo Hernández “Rodri” en su regreso a La Cerámica. Pese a ser el gran ausente del partido a causa de unos problemas musculares, el futbolista tampoco quiso perderse la oportunidad de volver a la que fuera su casa durante cinco temporadas y recibir el cariño del club de La Plana y de todo el Estadio de La Cerámica.

Tan solo cinco temporadas en la entidad castellonense (tres de ellas en su cantera) fueron suficientes para que en esta se le considere ya una de sus leyendas. Especialmente tras el logro que supuso alzarse con un Balón de Oro del que en el club se consideran partícipes gracias a su trabajo de formación durante sus años en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

La jornada estuvo cargada de actos en torno a la figura del centrocampista madrileño. Primero a mediodía, el club dio oficialmente carácter de leyenda al internacional español al incorporarlo al Passeig Groc, el paseo de la fama del Villarreal CF. El propio Rodri fue el encargado de descubrir el azulejo con su imagen que desde ahora acompaña a las de otros momentos y personalidades icónicas de la historia del submarino amarillo como José Manuel Llaneza, Santi Cazorla, Bruno Soriano, la plantilla que levantó la Europa League, la que logró el primer ascenso a Segunda División y el centenario del actual Estadio de la Cerámica.

Posteriormente y a pocos minutos del comienzo del partido, el futbolista recibió sobre el césped de La Cerámica y de manos del presidente del Villarreal, Fernando Roig, la insignia de oro del club. Un momento especialmente emotivo que fue acompañado con una sonora ovación de un estadio al completo que se puso de pie para rendir honores a uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta amarilla en toda su historia.