Emery: Queremos hacer un recorrido largo en la Conference"

"Me gusta mucho Europa, y al club también", aseguró el técnico, que agregó: "Queremos hacer un recorrido largo, también en la Conference".

Emery recordó que en los últimos dos años su equipo ha tenido una gran trayectoria en Europa, llegando "a lo máximo", incluidas las semifinales de la Liga de Campeones el curso pasado.

En cuanto al partido en Viena, el entrenador del Villarreal destacó la disciplina del equipo y su capacidad "brutal" para competir. También valoró el respeto que tuvo siempre al rival, aunque muchos considerasen que eran de menor categoría. "Hemos respetado mucho al rival. Hay que mantener la disciplina contra un equipo menor para mantenerla cuando llegue uno mayor", destacó Emery, que consideró "justa" la victoria. "Queremos competir y darle el respeto y la disciplina que cada equipo y cada competición se merecen", agregó.

Sobre los jugadores que no suelen ser titulares en la liga y que han jugado este jueves en Viena, Emery destacó el rendimiento de Pepe Reina, Mandi, Mojica y Morlanes.

Después de esta victoria el Villarreal es líder del Grupo C con 12 puntos y garantiza su clasificación como primero de grupo.